Niedokręcone koło było dopiero początkiem. 17-latek odpowie przed sądem

K.Bar
2026-10-12 11:50

Takiej kumulacji najstarsi policjanci nie pamiętają. 17-latkowi z powiatu strzelecko-drezdeneckiego grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Mundurowi zatrzymali go w piątek [09.10]. Dlaczego?

policja stare kurowo
Autor: Materiały Lubuskiej Policji/ Materiały prasowe

W trakcie patrolu funkcjonariusze na ulicy Kościuszki w Starym Kurowie nabrali podejrzeń, że w osobowej mazdzie jedno z kół jest niedokręcone. To okazało się faktem, w lewym przednim kole brakowało dwóch śrub. To był jednak dopiero początek.

Za kierownicą auta siedział 17-latek bez uprawnień, do tego mężczyzna wydmuchał w alkomat promil alkoholu. To wciąż nie wszystko, okazało się, że dwóch jego pasażerów, to osoby poszukiwane. Na dokładkę, samochód nie posiadał badań technicznych i ubezpieczenia OC. 17-latek dalej już nie pojechał.

Policjanci NYPD na 89. Paradzie Pułaskiego

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Mężczyzna usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości, odpowie także za pozostałe wykroczenia. Osoby poszukiwane zostały zatrzymane i doprowadzone do komendy, a auto stoi zabezpieczone na policyjnym parkingu.

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