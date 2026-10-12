Niedokręcone koło było dopiero początkiem. 17-latek odpowie przed sądem

W trakcie patrolu funkcjonariusze na ulicy Kościuszki w Starym Kurowie nabrali podejrzeń, że w osobowej mazdzie jedno z kół jest niedokręcone. To okazało się faktem, w lewym przednim kole brakowało dwóch śrub. To był jednak dopiero początek.

Za kierownicą auta siedział 17-latek bez uprawnień, do tego mężczyzna wydmuchał w alkomat promil alkoholu. To wciąż nie wszystko, okazało się, że dwóch jego pasażerów, to osoby poszukiwane. Na dokładkę, samochód nie posiadał badań technicznych i ubezpieczenia OC. 17-latek dalej już nie pojechał.

Policjanci NYPD na 89. Paradzie Pułaskiego

Mężczyzna usłyszał zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości, odpowie także za pozostałe wykroczenia. Osoby poszukiwane zostały zatrzymane i doprowadzone do komendy, a auto stoi zabezpieczone na policyjnym parkingu.