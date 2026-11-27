Policjanci około godz.16 patrolowali swój rewir. Zauważyli pędzące auto w terenie zabudowanym. Mierniku prędkości pokazał na ekranie aż 114 km/h! Przepisowo mężczyzna powinien jechać 50-tką. Słono za to zapłacił - 2 tysiące złotych mandatu, dostał 14 punktów karnych i stracił prawo jazdy.

40-latek powinien wyciągnąć wnioski ze swojej niebezpiecznej jazdy. Jego tłumaczenia, że chciał jak najszybciej dojechać do domu, są absurdalne.

Nadmierna prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Im szybciej jedzie pojazd, tym dłuższa jest droga hamowania i kierowca ma minimalne szanse na skuteczną reakcję, gdy nagle pojawi się pieszy.