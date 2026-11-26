Kilka tysięcy gorzowskich rolkarzy może korzystać z tylko jednego skateparku - szacuje Stowarzyszenie Rolki Gorzów i domaga się budowy kolejnego miejsca dla wielbicieli małych kółek.

Nowy skatepark powinien powstać na osiedlu Europejskim, gdzie jest dużo fanów rolek, a nie ma żadnych urządzeń dla nich.

Rolkarze marzą też o betonowych mini rampach.

Tych metrów kwadratowych to uprawiania tej aktywności w Gorzowie zwyczajnie brakuje. Mamy niespełna 800 m kw małego skateparku. Sport uprawia niemal 40 proc. młodych ludzi w wieku 10 do 18 lat. To ogromna grupa, w której głos się wsłuchujemy - mówi Paweł Perużyński, ze stowarzyszenia.

Apel o budowę skateparku trafił już do władz miasta. Przedstawiciel stowarzyszenia pojawił się na ostatniej sesji i zabrał głos w tej sprawie.