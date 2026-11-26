Obiekt w Parku Kopernika jest za mały, żeby pomieścić wszystkich chętnych. A tych nie brakuje. Według Stowarzyszenia Rolki Gorzów to najpopularniejszy sport wśród młodych Gorzowian. Organizacja chciałby, żeby nowy skatepark powstał na os. Europejskim.
Kilka tysięcy gorzowskich rolkarzy może korzystać z tylko jednego skateparku - szacuje Stowarzyszenie Rolki Gorzów i domaga się budowy kolejnego miejsca dla wielbicieli małych kółek.
Nowy skatepark powinien powstać na osiedlu Europejskim, gdzie jest dużo fanów rolek, a nie ma żadnych urządzeń dla nich.
Rolkarze marzą też o betonowych mini rampach.
Tych metrów kwadratowych to uprawiania tej aktywności w Gorzowie zwyczajnie brakuje. Mamy niespełna 800 m kw małego skateparku. Sport uprawia niemal 40 proc. młodych ludzi w wieku 10 do 18 lat. To ogromna grupa, w której głos się wsłuchujemy - mówi Paweł Perużyński, ze stowarzyszenia.
Apel o budowę skateparku trafił już do władz miasta. Przedstawiciel stowarzyszenia pojawił się na ostatniej sesji i zabrał głos w tej sprawie.