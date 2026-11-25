Zatrzymani cudzoziemcy to groźni przestępcy. 25-letniego Ukraińca poszukiwano w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem osób przez granicę. 33-letni Serb miał zajmować się produkcją narkotyków. Natomiast 23-letniego Mołdawianina szukano w związku z zarzutami dotyczącymi m.in. niszczenia mienia, szabrownictwa i chuligaństwa. Z kolei notę za 44-letnim obywatelem Tadżykistanu wystawiły służby rosyjskie. Jest podejrzany o rozboj z użyciem broni palnej.

Niebezpieczni mężczyźni w areszcie będą czekać na zakończenie procedur dotyczących powrotu do ich krajów.