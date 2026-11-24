Przestępcy nie mogą czuć się bezkarni nawet po upływie wielu lat. Dowiedli tego funkcjonariusze z lubuskiego „Archiwum X”, rozwiązując jedną z najbardziej wstrząsających zagadek kryminalnych z przeszłości. Mundurowi ujęli na terenie Dolnego Śląska 36-letniego mężczyznę, na którym ciążą podejrzenia o brutalny gwałt oraz próbę okaleczenia młodej mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego. Przestępstwo to miało miejsce w 2012 roku.

Brutalny gwałt w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Rzecznej

Wstrząsające sceny rozegrały się wieczorem 9 stycznia 2012 roku w rejonie ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim. W tym miejscu niezidentyfikowany wówczas napastnik rzucił się na młodą kobietę, wykazując się skrajnym okrucieństwem. Szczegóły tego zdarzenia przybliżył podkomisarz Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

„Napastnik popełnił na jej szkodę przestępstwo seksualne, a także próbował okaleczyć jej oczy, aby nie mogła go rozpoznać. Po wszystkim pozostawił ranną kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia.”

- informuje podkomisarz Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, ujęcie napastnika bezpośrednio po ataku zakończyło się niepowodzeniem. Policjanci posiadali wtedy wyłącznie ogólny rysopis sprawcy, określający go jako szczupłego mężczyznę z jednodniowym zarostem, krótkimi włosami i wzrostem około 175 centymetrów.

Lubuskie Archiwum X wraca do sprawy gwałtu sprzed lat

Akta śledztwa na długie lata spoczęły na półkach, jednak służby nigdy nie odłożyły tej sprawy na zawsze. Dokumentację przejęli specjaliści z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych, znanego powszechnie jako „Archiwum X”. Działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, funkcjonariusze jeszcze raz wnikliwie zbadali zgromadzony materiał dowodowy przy wsparciu najnowocześniejszych zdobyczy technologii oraz metod kryminalistycznych.

Przełom w śledztwie. Publikacja wizerunku z monitoringu

Przełom w dochodzeniu nastąpił w marcu 2026 roku. Śledczy podjęli wówczas decyzję o upublicznieniu w mediach komputerowej rekonstrukcji twarzy mężczyzny mogącego mieć związek z napaścią. Wizerunek ten opracowano na bazie zapisu z kamer monitoringu w jednym z marketów, co okazało się doskonałym posunięciem.

„Funkcjonariusze otrzymali wiele wiadomości, które były dokładnie analizowane. Dotarli dzięki temu do kolejnych świadków, którzy mogli w tamtym czasie widzieć tego mężczyznę, a co za tym idzie do następnych przydatnych informacji.”

- informuje podkomisarz Sławek.

W toku dalszych czynności zasięgnięto również opinii biegłego z dziedziny antropologii, a jego ekspertyza potwierdziła, że zabezpieczone nagrania z różnych kamer monitoringu zarejestrowały dokładnie tę samą osobę.

Zatrzymanie 36-latka na Dolnym Śląsku i zarzuty

Dzięki skrupulatnemu zbieraniu śladów oraz poszlak śledczy zdołali ostatecznie ustalić personalia domniemanego gwałciciela. Jak relacjonuje przedstawiciel policji, finał akcji miał miejsce w poniedziałek, 2 listopada, na obszarze województwa dolnośląskiego. Właśnie w tym regionie funkcjonariusze z województwa lubuskiego zatrzymali wytypowanego 36-letniego mężczyznę.

„Mężczyzna usłyszał zarzuty zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała. Jeszcze tego samego dnia sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy”

- podsumowuje podkomisarz Mateusz Sławek.

Postanowienie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania podejrzanego uprawomocniło się oficjalnie w dniu 23 listopada 2026 roku.