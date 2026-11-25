Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Kmicica. Od jutra (26.11) roboty ruszą z kopyta. Wykonawca remontu ulicy obiecał to przedstawicielom spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie.​

Do spotkania doszło dziś (25.11) około godziny 14. Firma zapowiedziała, że prace zostaną wznowione jutro z samego rana.

Wykonawca zobowiązał się zintensyfikować prace ułatwiając dostęp do posesji mieszkańcom, zaangażować większą liczę pracowników na budowie oraz doprowadzić plac budowy do zgodności z czasową organizacją ruchu - mówi Ewa Sadowska, rzecznik GIM-u

Ulica na czas prac została zamknięta. Od ponad dwóch tygodni nic się nie dzieje. Mieszkańcy denerwują się, bo są kłopoty z dojazdem.

Mamy rozstawione połamane europalety, które gibią się na wszystkie strony. Mam nadzieję, że nic nikomu się nie stanie. Teraz ani nie wjedziemy do domu, ani śmieciarki nie zabierają wszystkich odpadów - mówi mieszkanka ul. Kmicica

Autor: SG

Remont, w ramach budżetu obywatelskiego, ma być wykonany do 9 grudnia.