Wewnątrz budynku zakończono już wymianę instalacji oświetleniowej. Odświeżono sale przedszkolne, korytarze zyskały estetyczny, przyjemny wygląd. Mówi Ewa Iwańska, rzecznik prasowy spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:

Aktualnie działania koncentrują się na zewnętrznej części obiektu. Trwa tam wymiana dachu, a ekipy budowlane prowadzą już prace związane z modernizacją elewacji. Inwestycja obejmuje również poprawę zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz naprawę zewnętrznych elementów budynku.

Koszt inwestycji to niemal 2 mln 700 tysięcy złotych.