Podłokietników w autobusach i tramwajach w Gorzowie - nie będzie.

Miejski Zakład Komunikacji nie zrealizuje petycji mieszkańców, którzy poprosili o montaż w autobusach i tramwajach... dodatkowych podłokietników.

Gorzowianinie, z którymi rozmawialiśmy dobrze oceniają komfort w pojazdach MZK. Ich zastrzeżenia budzi czasami czystość i twardość krzesełek.

Podłokietniki miałyby być montowane na podwójnych miejscach, żeby je rozdzielić.

Gorzowski przewoźnik zapytał producentów pojazdów o takie rozwiązanie.

Nikt w Polsce, Europie, a nawet Stanach Zjednoczonych, gdzie Solaris dostarcza autobusy, nie życzył sobie takich rozwiązań. Zawęża się wówczas przestrzeń, gdzie pasażerowie się poruszają - mówi Roman Maksymiak, prezes MZK Gorzów.

Prezes przyznaje, że technicznie byłoby to do wykonania, ale dodatkowe podłokietniki nie będą montowane.