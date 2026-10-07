Pijany kierowca z zarzutem, pasażerka poszukiwana za kratami

Zgłaszający informowali o kierowcy, prawdopodobnie pijanym, jadącym od strony Janczewa w kierunku Gorzowa. Policjanci osobową audi zatrzymali przy ulicy Zawackiej. Badanie wykazało 2,5 promila alkoholu u kierowcy. Wyszło też na jaw, że 37-latek nie ma uprawnień, posiada za to dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Oberwało się także pasażerce. 29-latka była poszukiwana. Została zatrzymana.

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Policjanci zabezpieczyli audi na strzeżonym parkingu. Kierujący dzisiaj usłyszał zarzut jazdy pod wpływem alkoholu.

Policja ma wystąpić z wnioskiem o areszt 37-latka. Kobieta jest już w zakładzie karnym.