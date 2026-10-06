Stolarka drzwiowa, a może renowacja wanny? Uważaj, co podpisujesz.

Ta osoba odebrała i powiedziała, że ten rzekomy przedsiębiorca jest na urlopie, a on jest kuzynem, który prowadzi jego sprawy, i on mu przekaże, że się z nim kontaktowałam. Jakieś 15 minut później zadzwonił ten sam głos, twierdząc że on jest przedsiębiorcą i on nie wie, o co chodzi. Na moją prośbę, żeby podał swój numer NIP, rozłączył się i zablokował nasz numer.