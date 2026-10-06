Stolarka drzwiowa, a może renowacja wanny? Uważaj, co podpisujesz.

K.Bar
2026-10-06 17:46

W Gorzowie można nadziać się na podejrzanego "przedsiębiorcę". Umowa, która nie do końca jest umową - pod takim dokumentem w ostatnich miesiącach zdarzało się podpisać Gorzowianom

umowa podejrzana
Autor: FB Miejski Rzecznik Konsumentów w Gorzowie Wlkp./ Materiały prasowe

Rzekomy przedsiębiorca oferował stolarkę drzwiową, sam pod dokumentem zostawiał parafkę - zamiast podpisu - i numer telefonu. Próżno szukać NIPu czy adresu siedziby firmy. Rzemieślnik pobierał 5 tysięcy złotych zaliczki, a kontakt zanikał.

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Z firmą-widmo próbował skontaktować się miejski rzecznik konsumentów w Gorzowie - Marta Petelska-Brodzińska:

Ta osoba odebrała i powiedziała, że ten rzekomy przedsiębiorca jest na urlopie, a on jest kuzynem, który prowadzi jego sprawy, i on mu przekaże, że się z nim kontaktowałam. Jakieś 15 minut później zadzwonił ten sam głos, twierdząc że on jest przedsiębiorcą i on nie wie, o co chodzi. Na moją prośbę, żeby podał swój numer NIP, rozłączył się i zablokował nasz numer. 

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Uwaga na podejrzane oferty. W minionych latach pojawiały się także podobne, na renowację wanny.

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