15-latek wjechał hulajnogą w 3-letnie dziecko. Matka nastolatka dostała potężny mandat

Na jednym z chodników w Gorzowie Wielkopolskim doszło do groźnego incydentu, w którym 15-letni kierowca elektrycznej hulajnogi potrącił trzyletnie dziecko.

Okazało się, że nastolatek nie miał prawa poruszać się tym pojazdem, ponieważ nie dysponował wymaganymi dokumentami, a jednoślad przekazali mu prawni opiekunowie.

Matka młodego kierowcy dostała mandat w wysokości 5000 złotych, natomiast losem samego 15-latka zajmie się teraz wydział rodzinny w sądzie.

Wypadek na hulajnodze w Gorzowie Wielkopolskim. 15-latek wjechał w dziecko

Do zdarzenia doszło w piątek, 9 października, na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Z policyjnych raportów wynika, że 15-latek pędził elektrycznym jednośladem i niespodziewanie wjechał w spacerującego po chodniku trzyletniego chłopca. Uderzenie okazało się bardzo silne, przez co poszkodowany maluch natychmiast potrzebował specjalistycznej opieki medycznej. Służby ratunkowe, które szybko przybyły na miejsce incydentu, zdecydowały o przewiezieniu rannego dziecka prosto na szpitalny oddział.

Szybko wyszło na jaw, że młody kierowca prowadził hulajnogę nie mając do tego żadnych prawnych uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby móc poruszać się takim sprzętem, 15-latek powinien wylegitymować się chociażby kartą rowerową. Okazało się jednak, że ten niebezpieczny środek transportu przekazali mu jego własnych opiekunowie, całkowicie ignorując przepisy i beztrosko pozwalając nastolatkowi na jazdę ulicami miasta bez żadnego nadzoru.

Matka 15-latka zapłaci ogromny mandat. Sprawa trafi do sądu

Rodzina młodego kierowcy musi teraz zmierzyć się z niezwykle bolesnymi konsekwencjami swojej nieodpowiedzialności. Funkcjonariusze policji podjęli stanowczą decyzję i ukarali matkę chłopca gigantyczną grzywną opiewającą na 5000 złotych za to, że pozwoliła osobie bez uprawnień na korzystanie z pojazdu na drodze publicznej. Sam 15-latek również nie ucieknie przed karą, ponieważ za wywołanie poważnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym odpowie bezpośrednio przed sędzią sądu rodzinnego.

Wykorzystując to dramatyczne zajście, policjanci po raz kolejny apelują do dorosłych i przypominają o wielkiej odpowiedzialności, jaką ponoszą prawni opiekunowie. Wręczanie nieletnim tak nowoczesnych pojazdów, jak elektryczna hulajnoga, bez uprzedniego sprawdzenia posiadanych dokumentów oraz znajomości podstawowych zasad ruchu, stanowi przejaw absolutnej lekkomyślności, która może zakończyć się prawdziwą tragedią.

Sonda Czy uważasz, że elektryczne hulajnogi są niebezpieczne? TAK, zdecydowanie NIE Nie mam zdania w tej sprawie