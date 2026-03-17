Większość młodych nie chce zostać w Gorzowie po szkole. Dlaczego?

Blisko 70 procent mieszkańców nie utożsamia się z Gorzowem. Wielu ankietowanych wymieniło także brak wpływu młodych na miasto i brak nadziei na poprawę sytuacji. Mówi Łukasz Budzyński, socjolog AJP:

Istotnym takim wniosek jest, że też prawie 3/4 młodzieży nie chce zostać w tym mieście. Albo wyjeżdżając na studia, ale również ci, którzy nie planują na studia myślą o tym, żeby to miasto zostawić.

W ankiecie udział wzięło ponad tysiąc uczniów gorzowskich szkół ponadpodstawowych.

Wyniki raportu omówione zostaną na sesji rady miasta 24 marca i dzień później [25.03] na spotkaniu z mieszkańcami w nowej siedzibie MCK-u przy Hawelańskiej o godz. 10.