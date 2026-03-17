Ford wbił się w TIR-a. 25-latek usłyszał zarzuty. Jak doszło do tragedii?

Szczegóły tragedii

Do dramatu doszło w niedzielę [15.03] pod Gorzowem, na tzw. starej trójce. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że TIR prowadzony przez 25-latka, najechał na tył stojącego na pasie awaryjnym Forda Focus. Siła uderzenia wbiła osobówkę w stojącą przed nią ciężarówkę. Na miejscu zginął 58-latek i jego 94-letnia teściowa. 58-letna żona kierowcy w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala, przebywa na OIOM-ie. Jej stan jest ciężki, ale stabilny. Powierzchowne obrażenia ciała odniósł 25-letni kierowca TIR-a, który po udzieleniu pomocy medycznej został zatrzymany.

- Vladyslav M. nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie zachował należytej ostrożności i nienależycie obserwował przedpole drogi podczas manewru omijania stojących na poboczu pojazdów. Podejrzanego potwierdził udział w wypadku, ale nie przyznał się do naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz złożył obszerne wyjaśnienia - przekazała Mariola Wojciechowska- Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.

Archiwum prywatne

Dozór i kolejne kroki

Wobec ukraińskiego kierowcy prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu i zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów.

Śledztwo jest w toku. Gorzowska prokuratura wraz z policją zweryfikują wyjaśnienia podejrzanego, przeprowadzą szczegółowe oględziny pojazdów, powołają biegłych z dziedziny ruchu drogowego i techniki samochodowej. Chodzi o uzyskanie specjalistycznych opinii i przede wszystkim wszechstronnego wyjaśnienia przyczyn, przebiegu i okoliczności tego tragicznego w skutkach wypadku.

