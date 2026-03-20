Wartownia wraca na Wał okrężny. Kiedy rusza festiwal?

Wartownia ogłosiła line-up i zaskoczyła lokalizacją.​

Fani mogą już rezerwować terminy. Wartownia grać będzie od 16 czerwca do 30 sierpnia.

Impreza wraca na Wal okrężny. Chociaż w październiku, w głosowaniu ogłoszonym przez prezydenta Gorzowa wygrały nadwarciańskie błonia przy ul. Fabrycznej.

Muzycznie zapowiada się ciekawie. Na scenie pojawi się m.in. Abradab, Fabijanski, Malik Montana, Kalwi & Remi, Matt Bukovsky, Miqro, Moguai, Słoń. Nie zabraknie Westbama i Peji z Slums Attack. Cały line-up organizatorzy zamieścili w swoich mediach społecznościowych.