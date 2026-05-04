Studenci pytają jak się jeździ gorzowskimi autobusami i tramwajami

Gorzowscy studenci na przystankach MZK z ankietami. Pytają pasażerów o zadowolenie z miejskiej komunikacji.​

Ankieterów można spodziewać się na przystankach w centrum, czyli przy ul. Jagiełły, przy Katedrze, AWF-ie, a także przy Myśliborskiej, Pomorskiej, Słonecznej i na Piaskach. Będą także w autobusach i tramwajach.

Badania na zlecenie gorzowskiego magistratu przeprowadzą naukowcy z akademii im. Jakuba z Paradyża.

Opinie podróżujących gorzowskimi pojazdami MZK zbiera 15 żaków, którzy zgłosili się na ochotnika.

Dzięki tej ankiecie ja, jako student będę mógł dołożyć małą cegiełkę do rozwoju miasta. Mogę oddać trochę tego co dały mi studia. Zgłosiłam się po to, żeby poszerzać swoje kompetencje i spróbować sił w nowym zadaniu, bo nigdy jeszcze nie przeprowadzałam ankiety - mówią studenci AJP.

Studenci będą zbierać opinie pasażerów do 22 maja. Przepytanych ma być 650 osób. Wnioski z badań zostaną zaprezentowane na przełomie czerwca i lipca.