Teatr Osterwy świętuje okrągły jubileusz

Główna gala jubileuszowa odbędzie się w sobotę [16.05]. Dzień wcześniej [15.05] świętowanie rozpocznie się na scenie kameralnej. O godzinie 18 wystawiony zostanie kryminał Pułapka w Teatrze, inspirowany Pułapką na myszy Agaty Christie.

Będzie to czytanie performatywne, reżyserii podjął się Błażej Peszek - mówi Magdalena Bożek z gorzowskiego teatru:

Niektórzy pięknie określają tę formę, jako teatr wersji szkicowej. Taka forma pomiędzy pełnowymiarowym spektaklem, a próbą czytaną, gdzie można podglądać aktorów w trakcie budowania postaci i spektaklu.

Bezpłatne wejściówki do odbioru od 6 maja. Do dyspozycji będzie ich tylko 80. Decyduje kolejność zgłoszeń.