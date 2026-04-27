Studenci gorzowskiego AWF ogolili się na pochybel rakowi

Wielkie golenie w gorzowskim AWF. Studenci wspierają Fundację Cancer Fighter​s.

Na dziedzińcu uczelni przy ul. Estkowskiego, stanęły dziś [27.04] dwa fotele, przy nich profesjonalni barberzy.

Odważni mogą ogolić się na łyso. Chętnych nie brakuje. Nową fryzurę zafundowało sobie kilkadziesiąt osób

Dzieci nie mają wyboru, a my mamy, więc swoim wyglądem chcemy wspomóc te osoby. Jak nie miałem inaczej pomóc, to stwierdziłem, że mogę się obciąć. Ja się zdecydowałem, ponieważ osoby sławne w ten sam sposób wsparły i postanowiłem trochę oddać od siebie - mówią studenci gorzowskiego AWF.

Akcja zrodziła się spontanicznie.

W piątek siedzieliśmy z kolegami między zajęciami i jeden rzucił pomysł, żebyśmy się ogolili na łyso i każdy wpłacił na fundację. Jako, że działam w samorządzie powiedziałem czekajcie, zadzwonię do przewodniczącego i zorganizujemy to na AWF - mówi Oliwier Karaszewski, organizator.

W trakcie akcji prowadzona jest zbiórka pieniędzy. Golenie na AWF potrwa do ostatniego chętnego.