Studenci do malowania! Ławki czekają

Gorzowscy studenci powitają wiosnę z pędzlami w rękach. Pomalują ławki na kampusie przy ul. Chopina. Akcja zaplanowana jest na 24 marca na godzinę 10. Odnowione zostaną trzy ławki przed budynkiem nr 7. To popularne miejsce spotkań żaków między zajęciami. ​

Chcieliśmy trochę pokolorować tę naszą przestrzeń. Ona jest taka szara, smutna, zima w tym roku była długa. Przechadzając się wokół budynków zauważyliśmy, że dobrze byłoby wprowadzić trochę koloru. I ta intensywność kolorów również wyszła od studentów - mówi Magdalena Byczkowska, dziekan wydziału ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Ławki przed malowaniem zostaną oczyszczone z starej, zielonej farby, być może pamiętającej jeszcze jednostkę wojskową. Ubytki zostaną naprawione. Potem pójdą w ruch pędzle i farby. Chętnych do pracy nie brakuje. Studenci zgłosili się licznie. Cała akacja potrwa dwie godziny.

Ławki pomalowane będą na żółto i fioletowo, takie kolory wybrali sami studenci.

Dodatkowo żacy posadzą kwiaty na terenie kampusu.

