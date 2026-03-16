Marchewka nie dała szans jabłku i będzie królować na Nocnym Szlaku Kulinarnym

Sebastian Górny
2026-03-16 16:38

Tak zdecydowali uczestnicy plebiscytu, który miał wyłonić podstawowy składnik dań na tegorocznym NSK. Przewaga marchewki od samego początku nie podlegała dyskusji.

Autor: jacqueline macou/ Pixabay.com

Królowa jest tylko jedna, to marchewka. Tak zdecydowali Gorzowianie. Zakończyło się głosowanie na wybór podstawowego składnika dań, jakie będą serwowane podczas Nocnego Szlaku Kulinarnego. Wybór był między marchewką, a jabłkiem.

Tym razem nie było zaciętej walki. Liderem od samego początku była marchew, która wygrała z dużą przewagą. Na warzywo zagłosowało 543 osób. Jabłko znalazło uznanie u 389 uczestników plebiscytu.

Tym samym 28 i 29 sierpnia, podczas Nocnego Szlaku Kulinarnego w gorzowskich restauracjach i kawiarniach będą królowały dania i napoje z dużym udziałem marchewki.

