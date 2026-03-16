Marchewka nie dała szans jabłku i będzie królować na Nocnym Szlaku Kulinarnym

Królowa jest tylko jedna, to marchewka. Tak zdecydowali Gorzowianie. Zakończyło się głosowanie na wybór podstawowego składnika dań, jakie będą serwowane podczas Nocnego Szlaku Kulinarnego. Wybór był między marchewką, a jabłkiem.

Tym razem nie było zaciętej walki. Liderem od samego początku była marchew, która wygrała z dużą przewagą. Na warzywo zagłosowało 543 osób. Jabłko znalazło uznanie u 389 uczestników plebiscytu.

Tym samym 28 i 29 sierpnia, podczas Nocnego Szlaku Kulinarnego w gorzowskich restauracjach i kawiarniach będą królowały dania i napoje z dużym udziałem marchewki.

