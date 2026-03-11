Szykują się zmiany na Kazimierza Wielkiego

Sebastian Górny
2026-03-11 17:22

Miasto planuje remont nawierzchni jezdni. Poprawione będą też parkingi. Inwestycje mają poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy w tym rejonie Gorzowa.

W najbliższych dwóch latach ​miasto wyremontuje część ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie. Będzie nowa nawierzchnia i miejsca parkingowe. To odpowiedź magistratu na pytania radnych.

Jeszcze w tym roku, jesienią odnowiona zostanie nawierzchnia ulicy na odcinku od skrzyżowania z Czarnieckiego do Kuratowskiej, z wyłączeniem skrzyżowania z Bohaterów Westerplatte. Obecnie opracowywana jest niezbędna dokumentacja.

Miasto uporządkuje też kwestię parkingową w tym miejscu. W przyszłym roku planowane jest wykonanie projektu dotyczącego remontu istniejących zatok postojowych oraz wykonania dodatkowych parkingów. Prace budowlane przewidziane są na 2028 rok.

W tym roku natomiast przygotowana będzie jeszcze dokumentacja dla wyniesionego skrzyżowania Kazimierza Wielkiego z Bohaterów Westerplatte. Ma to uspokoić ruch pojazdów oraz zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Realizacja w przyszłym roku.

