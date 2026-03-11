Wiosna idzie, w Gorzowie pojawi się 12 tysięcy nowych kwiatków

K.Bar
2026-03-11 12:29

Magistrat szykuje się do nasadzeń, te ruszą w trzecim tygodniu marca. Nowe kompozycje kwiatowe pojawią się m.in. przy ulicach Sikorskiego i Jagiełły, a także w pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego.

kwiatki gorzów

Autor: UM Gorzów / Jan Wojtanowski/ Materiały prasowe

Roślinami zostaną obsadzone również donice ustawione przy Wełnianym Rynku, Chrobrego, Strzeleckiej, Drzymały, Wybickiego, Teatralnej, Garbary, Sosabowskiego i Dekerta, czy na Bulwarze Wschodnim, Placu Grunwaldzkim, Skwerze Wolności i Placu Nieznanego Żołnierza.

Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza:

Przygotowane zostaną również wieże kwiatowe, które pojawią się w przestrzeni miejskiej w pierwszym tygodniu kwietnia. Zostaną one ustawione na Starym Rynku, ale też przy USC i placu Nieznanego Żołnierza. Do nasadzeń wykorzystane zostaną przede wszystkim bratki, goździki, stokrotki oraz zawilce. 

Koszt dostarczenia i nasadzenia roślin wyniesie ponad 78 tys. zł, a koszt ich pielęgnacji ponad 63 tys. zł.

