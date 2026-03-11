Wiosna idzie, w Gorzowie pojawi się 12 tysięcy nowych kwiatków

Roślinami zostaną obsadzone również donice ustawione przy Wełnianym Rynku, Chrobrego, Strzeleckiej, Drzymały, Wybickiego, Teatralnej, Garbary, Sosabowskiego i Dekerta, czy na Bulwarze Wschodnim, Placu Grunwaldzkim, Skwerze Wolności i Placu Nieznanego Żołnierza.

Aleja Dębowa w Bydgoszczy, czyli żywa historia wśród zieleni

Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego ratusza:

Przygotowane zostaną również wieże kwiatowe, które pojawią się w przestrzeni miejskiej w pierwszym tygodniu kwietnia. Zostaną one ustawione na Starym Rynku, ale też przy USC i placu Nieznanego Żołnierza. Do nasadzeń wykorzystane zostaną przede wszystkim bratki, goździki, stokrotki oraz zawilce.

Koszt dostarczenia i nasadzenia roślin wyniesie ponad 78 tys. zł, a koszt ich pielęgnacji ponad 63 tys. zł.