Co zrobić, żeby uczniowie chcieli zdrowiej żyć?

Sebastian Górny
2026-03-10 16:47

Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy konferencji "Misja zdrowie". Badania przeprowadzone w lubuskich szkołach pokazują, że kondycja psychiczna i fizyczna młodych ludzi stale się pogarsza.

Gorzów: kurator oświaty

i

Lubuscy uczniowie unikają lekcji WF, wiele godzin spędzają przed telefonem. Do tego dochodzą używki. Co z tym zrobić? - rozmawiano w Gorzowie. Podstawa to zdrowe nawyki wśród dzieci i młodzieży.

W gorzowskim "Gastronomiku" odbyła się konferencja "Misja Zdrowie". Uczestniczyli w niej dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz edukatorzy. Eksperci pokazywali co robić, żeby zachęcać młodzież do aktywności i zdrowego stylu życia.

- Dużo zależy też od rodzin uczniów - mówi Mariusz Biniewski, Lubuski Kurator Oświaty. - Młodzi bardzo często przejmują nie najzdrowsze nawyki od nas, dorosłych. Trzeba pamiętać, że nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, dbałość o własny dobrostan zaczyna się w domu. A szkoła, przedszkole, placówka oświatowa jest po to, żeby wspierać rodzinę.

W 2024 w lubuskich szkołach przeprowadzono badania, które pokazały, że kondycja psychiczna i fizyczna młodych ludzi systematycznie się pogarsza.

