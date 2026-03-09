"100 miejsc wstydu, część druga" już wkrótce w Gorzowie

To nie będzie folder reklamowy Gorzowa. ​Radny Jerzy Synowiec ogłasza wydanie "100 miejsc wstydu, część druga". W środku najbardziej zaniedbane, obskurne fragmenty Gorzowa. Zgodnie z tytułem równo setka. Wydawnictwo ujrzy światło dzienne pod koniec marca. Nakład 100 egzemplarzy. Radny chce pokazać jak Gorzów mógłby wyglądać, a jak wygląda.

My, Gorzowianie nie czujemy miłości do tego miasta, tak jak powinniśmy ją czuć. Wielu ludziom Gorzów jest obojętny. Trzeba ich piętnować, trzeba wskazywać ich z nazwiska, pokazywać, gdzie mają te nieruchomości, to przynajmniej będą się wstydzić - mówi Jerzy Synowiec, radny.

Pierwsza część "100 miejsc wstydu" została wydana 10 lat temu. Przez ten czas połowa zniknęła, ale pojawiły się nowe rudery, które trafią do drugiej części.