Tragiczny wypadek na DK22. Kierowca Forda zginął na miejscu! Droga zablokowana

Spis treści
Ford uderzył w drzewo
Do zdarzenia doszło na odcinku drogi krajowej nr 22 między Gorzowem Wielkopolskim a Strzelcami Krajeńskimi.
- Na wysokości Brzozy 27-latek kierujący Fordem Fiesta z nieznanej przyczyny zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął, podróżował sam – poinformował st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.
Śmiertelny wypadek na DK22 – droga zablokowana
W wyniku wypadku, droga krajowa nr 22 została zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez pobliską wieś Brzoza. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin, dlatego kierowcy powinni liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.
Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.
Apel o ostrożność na drogach
Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zmienne warunki atmosferyczne, nadmierna prędkość i brak koncentracji to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych.