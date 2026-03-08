Tragiczny wypadek na DK22. Kierowca Forda zginął na miejscu! Droga zablokowana

Ford uderzył w drzewo

Do zdarzenia doszło na odcinku drogi krajowej nr 22 między Gorzowem Wielkopolskim a Strzelcami Krajeńskimi.

- Na wysokości Brzozy 27-latek kierujący Fordem Fiesta z nieznanej przyczyny zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna zginął, podróżował sam – poinformował st. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich.

Śmiertelny wypadek na DK22 – droga zablokowana

W wyniku wypadku, droga krajowa nr 22 została zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez pobliską wieś Brzoza. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin, dlatego kierowcy powinni liczyć się z opóźnieniami i szukać alternatywnych tras.

Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca z nieznanych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo.

Apel o ostrożność na drogach

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zmienne warunki atmosferyczne, nadmierna prędkość i brak koncentracji to najczęstsze przyczyny wypadków drogowych.

