Na wiosenne wycieczki rowerowe jak znalazł

Będzie gdzie przysiąść i odsapnąć, a i papierek wyrzucić. Gmina Kłodawa zainwestowała w infrastrukturę rowerową.

Przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gorzowskiej w Kłodawie zamontowane zostały nowe ławki oraz kosze na odpady. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Sama ścieżka rowerowa także została zmodernizowana na przełomie roku. Nawierzchnię z polbruku zastąpił asfalt. Kosztowało to 800 tys. zł.