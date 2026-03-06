Na wiosenne wycieczki rowerowe jak znalazł

Sebastian Górny
2026-03-06 19:12

W gminie Kłodawa zainwestowano w infrastrukturę przy ścieżce rowerowej. Pojawiły się ławki i kosze na śmieci.

Kłodawa: ścieżka rowerowa

Autor: Gmina Kłodawa/ Facebook

Będzie gdzie przysiąść i odsapnąć, a i papierek wyrzucić. Gmina Kłodawa zainwestowała w infrastrukturę rowerową.

Przy ścieżce pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gorzowskiej w Kłodawie zamontowane zostały nowe ławki oraz kosze na odpady. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Sama ścieżka rowerowa także została zmodernizowana na przełomie roku. Nawierzchnię z polbruku zastąpił asfalt. Kosztowało to 800 tys. zł.

inwestycje Kłodawa
ścieżki rowerowe