Prokuratura szuka świadków potrącenia przy Słowiańskiej

K.Bar
2026-03-05 11:54

Są wyniki sekcji zwłok po potrąceniu przy Słowiańskiej w Gorzowie. Prokuratura szuka świadków tragicznego zajścia z 25 lutego.

Policja

i

Autor: Pixabay.com

Jak ocenił biegły- 67-letnia Irena P. zginęła w wyniku licznych obrażeń odniesionych w wypadku komunikacyjnym, w tym czaszkowo-mózgowych i klatki piersiowej.Śledczy mają ustalić i przesłuchać świadków wypadku. Stąd apel o zgłaszanie się osób, które widziały zdarzenie. Ma to pozwolić ustalić szczegółowo przebieg tragedii.

Do wypadku na Słowiańskiej doszło 25 lutego po godzinie 19. Kobieta weszła na jezdnię za krzaków, poza przejściem dla pieszych. 67-latka wpadła pod busa kierowanego przez 29-letniego mężczyznę, który podróżował z kolegą. Kierujący zdarzenia był trzeźwy.

Świadkowie zgłaszać mogą się na Komendę Miejską Policji w Gorzowie, lub bezpośrednio do Jakuba Głuszyka - prokuratora kierującego sprawą.

