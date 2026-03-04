Odbudowa domu coraz bliżej. Wsparcie dla rodziny Walczaków

Sebastian Górny
2026-03-04 17:04

Najpierw trzeba zakończyć rozbiórki i sprzątanie terenu. Przy odrobinie szczęścia i pomocy ludzi dobrej woli rodzina Walczaków z os. Poznańskiego wkróce rozpocznie odbudowę swojego domu.

Gorzów: pogorzelcy os. Poznańskie

i

Autor: pomagampl/ Archiwum prywatne

Jak dobrze pójdzie budowa nowego domu ruszy w kwietniu. Pogorzelcy z os. Poznańskiego powoli​ wracają do normalności.

Dzieci chodzą do przedszkola i szkoły, Łukasz Walczak wrócił do pracy, jego żona, która w wyniku pożaru straciła salon kosmetyczny jeździ do swoich klientek i świadczy usługi w ich domach.

Najważniejsza jest teraz odbudowa domu. Pogoda pozwoliła wrócić na plac budowy.

Jeszcze rozbieramy mury fundamentowe. Sprzątamy gruz, styropian od murów fundamentowych musimy do kontenerów wrzucić. Jak z tym się uporamy, to wtedy wytyczamy nowe ławy, zaczynamy murować ławy, mury fundamentowe i dalej - mówi Łukasz Walczak.

Państwo Walczak liczą, że odbudowę domu będą mogli zacząć już w kwietniu.

Cały czas trwa zbiórka pieniędzy na ich rzecz. Zrzutka założona jest na portalu Pomagam.pl. Obecnie zebrano ponad 220 tys. zł.

Przypomnijmy: w styczniowym pożarze rodzina Walczaków straciła dorobek życia.

Polecany artykuł:

Kto lepszy? Mistrzowie KSW, czy gorzowscy mistrzowie sportu?
Dobrze znasz teksty z “Master of Puppets”? To NAPRAWDĘ TRUDNY quiz dla największych fanów Metalliki!
Pytanie 1 z 8
W którym z kawałków pada ten wers? "Knees, knees, falling to your knees / Suffer for his glory / You will"
pożar gorzów