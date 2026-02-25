Kto lepszy? Mistrzowie KSW, czy gorzowscy mistrzowie sportu?

Sebastian Górny
2026-02-25 15:58

Zweryfikuje to boisko do kosza. Charytatywny mecz gwiazd 7 marca w Arenie Gorzów. Dochód z imprezy pomoże w leczeniu chorej dziewczynki.

Gorzów: Kangoo

i

Autor: SG

Gorzowskie gwiazdy sportu powalczą z zawodnikami KSW nie w oktagonie, ale na boisku do koszykówki. Wszystko po to, żeby pomóc chorej dziewczynce.

Impreza pod nazwą "NBA w Gorzowie" odbędzie się 7 marca w Arenie Gorzów. Wszystko zacznie się o godzinie 10. Na początek będzie coś dla najmłodszych, czyli Turniej Jr. NBA.

O godz. 15 o ligowe punkty powalczą koszykarze gorzowskiego Kangoo Basket z KS Sudety Jelenia Góra.

Natomiast o godz. 19 rozpocznie się charytatywny mecz koszykówki gwiazd. Z jednej strony zawodnicy KSW, z drugiej gorzowscy mistrzowie, m.in. Tomasz Kucharski, Maciej Lepiato, Artur Andruszczak czy Jakub Dłoniak. Jedyną kobietą będzie Agnieszka Szott, była reprezentant Polski w koszykówce, przez lata związana z gorzowskim AZS AJP.

Wspólny wróg jednoczy, w tej chwili to choroba Poli. Fajnie, że wszyscy razem jesteśmy w tym, żeby pomóc, żeby promować nie tylko koszykówkę, ale też inne dyscypliny sportu – mówi Agnieszka Szott.

Cały dochód z imprezy przekazany zostanie na rzecz Poli Omielańczuk, która urodziła się jako wcześniak, przeszła skomplikowane operacje i wymaga kosztownej rehabilitacji.

