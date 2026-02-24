87 mln zł na lubuskie drogi lokalne

Sebastian Górny
2026-02-24 16:48

To kolejna edycja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanych zostało 46 zadań. Dzięki temu powstanie ponad 70 km nowych lub zmodernizowanych dróg w Lubuskiem.

LUW

i

Autor: Agnieszka Moskaluk

​Na remonty i budowę lubuskich dróg pójdzie 87 mln zł. Wojewoda ogłosił listę samorządów, które otrzymają rządowe wsparcie.

Dofinansowanych będzie 20 inwestycji powiatowych i 26 gminnych, łącznie 73 km dróg. Pieniądze trafią m.in do: Szprotawy, Międzyrzecza, Świebodzina, Zbąszynka, Krzeszyc, Lubiszyna czy Nowej Soli. Umowy z samorządowcami zostaną podpisane w najbliższych dniach.

Wybrano trasy, które mają duże znaczenie dla lokalnych społeczności.

Pamiętajmy, że często to jedyne drogi, które prowadzą z miejscowości do np. miast powiatowych, szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic wiejskich, czy ośrodków zdrowia - mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski.

To nie jedyne pieniądze jakie w tym roku pójdą na gminne i powiatowe drogi. Drugi nabór planowany jest na koniec wakacji.

Od 2019 roku do województwa lubuskiego trafiło ponad 800 mln zł na budowę i modernizację lokalnych dróg.

