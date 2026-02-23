Zamieszanie z płaceniem za śmieci dotyczy też mieszkańców domów jednorodzinnych

Sebastian Górny
2026-02-23 16:35

Wielu Gorzowian nie otrzymało jeszcze indywidualnego rachunku, na który mogą dokonać zapłaty za odbiór odpadów. Zanim pracownicy MOK się z tym uporają, minie jeszcze trochę czasu. A płacić trzeba. Jak?

Pojemniki na śmieci

i

Autor: Justyna Świderska Pojemniki na śmieci

Jak się okazuje zamieszanie z opłatami za odbiór odpadów nie dotyczy tylko Gorzowian płacących po wodzie. Ci którzy płacą na starych zasadach też są zdezorientowani, bo nie wszyscy otrzymali jeszcze indywidualny numer rachunku. W tej sprawie interweniowali radni, wysłali interpelację do prezydenta Gorzowa.

Urzędnicy magistratu przyznają, że MOK, czyli Miejskie Odpady Komunalne nie poradziły sobie z ilością deklaracji, jakie złożyli mieszkańcy domów jednorodzinnych. Dlatego nie wszystkie są już zarejestrowane w systemie, a przez to nie każdy ma indywidualny rachunek do wpłat. Cała procedura jeszcze potrwa. Magistrat zakłada, że do końca marca większość powinna już być w systemie. Do tego czasu uruchomiono rachunek ogólny, gdzie można płacić za odpady. Kiedy mieszkaniec otrzyma swoje konto, jego wpłaty zostaną tam przeksięgowane.

Przypomnijmy nowy system opłat za odbiór śmieci obowiązuje w Gorzowie od 1 stycznia.

Polecany artykuł:

Zaczyna się budowa ronda, kierowców czekają utrudnienia. Gdzie i kiedy?
Quiz. Dopasuj utwór U2 do odpowiedniego albumu!
Pytanie 1 z 10
Utwór "Mysterious Ways" znalazł się na albumie...
śmieci Gorzów