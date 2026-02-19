Zaczyna się budowa ronda, więc kierowców czekają utrudnienia. Gdzie i kiedy?

Sebastian Górny
2026-02-19 16:30

To kolejny etap budowy tzw. Północnej Obwodnicy Gorzowa. Rondo powstanie u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, Kuratowskiej i Owocowej.

Gorzów: północna obwodnica

Autor: Łukasz Kulczyński/ Materiały prasowe

W Gorzowie zacznie się budowa ronda u zbiegu ul. Kazimierza Wielkiego, Kuratowskiej i Owocowej. To oznacza utrudnienia i objazdy.

Prace ruszają w poniedziałek (23.02). W związku z tym zablokowany zostanie przejazd z ul. Kazimierza Wielkiego w rejonie budynku nr 87 do ul. Kuratowskiej. Ograniczony zostanie również ruch pieszych na chodnikach.

Dla kierowców wyznaczono objazdy, które będą prowadzone ul. Bohaterów Westerplatte i Dowbora-Muśnickiego. Ulica Owocowa na tym etapie robót będzie przejezdna. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać 2,5 miesiąca.

inwestycje Gorzów
drogi gorzów