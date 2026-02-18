Pijany policjant przyznał się i usłyszał zarzuty. Co go czeka?

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-02-18 11:56

Powinien być wzorem, niestety teraz sam będzie się tłumaczył przed sądem. Trwa także wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne. Funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie​ prawdopodobnie zostanie wydalony ze służby.

Kierownica samochodu

i

Autor: www/ Pixabay.com

Do zdarzenia doszło w niedzielę [15.02] w Międzyrzeczu, w okolicach starostwa. 46-letni​ policjant był po służbie i jechał prywatnym samochodem. Nagle zjechał z drogi i uderzył w płot. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mundurowy miał około 1,5 promila alkoholu w organiźmie. Pobrano próbki krwi do dalszych badań.

- Zatrzymany został przesłuchany i przyznał się do prowadzenia auta w stanie nietrzeźwym. Został zwolniony do domu. Czekamy na szczegółowe badania krwi. Potem zostaną podjęte dalsze kroki - powiedział Janusz Kodź, szef prokuratury w Międzyrzeczu.

46-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, minimum trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek auta lub równowartości. 

Mundurowy w policji pracuje około 17 lat. Został zawieszony w czynnościach służbowych, wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Śmierć 3–miesięcznej Basi w szpitalu miejskim w Krakowie. Apelacja stron

Polecany artykuł:

Było dwóch kierowców? Jeden usłyszał zarzuty, miał 2 promile!
QUIZ. Kacper Tomasiak nową gwiazdą skoków narciarskich! Co wiesz o multimedaliście igrzysk?
Pytanie 1 z 11
Zacznijmy od sukcesów Kacpra z igrzysk olimpijskich. Jaki medal zdobył nasz skoczek na skoczni dużej?
policja lubuska
policja Gorzów
międzyrzecz
pijany Międzyrzecz
Policjant po służbie
policjant
policja Międzyrzecz