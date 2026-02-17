Było dwóch kierowców? Jeden usłyszał zarzuty, miał 2 promile!

BMW w niedzielny poranek ścięło znak drogowy i uderzyło w betonowy śmietnik. Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn. Najpierw 26-latka, który miał 2 promile. Usłyszał on zarzuty, bo to on wycofywał auto. Drugi ujęty to nietrzeźwy 27-latek.

- Ten mężczyzna nie przyznaje się do tego, by prowadził auto. Teraz musimy ustalić kto prowadził samochód i doprowadził do kolizji. W tym celu zbieramy materiał dowodowy, zabezpieczamy monitoring w różnych miejscach Gorzowa i czekamy na świadków, którzy widzieli BMW - mówi Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej policji.

Widziałeś kolizję, możesz pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia - zgłoś się do komendy miejskiej policji w Gorzowie przy ul. Wyszyńskiego.

Obaj podejrzani po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domów. Przypomnijmy, że po stłuczce mężczyźni podróżujący autem uciekli z miejsca zdarzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pojazd został rozbity.

