Impreza goni imprezę. Gorzowski "Start" świętuje 50-lecie cały rok!

Co miesiąc impreza - tak gorzowski Start będzie świętował swoje 50-lecie. Zaplanowano turnieje szachowe, zawody łucznicze, czy lekkoatletyczne i to w randze mistrzostw kraju. Do tego turniej tenisa stołowego i zmagania najlepszych pływaków.

Start Gorzów przygotował także wydarzenia otwarte dla Gorzowian. Pierwsze już 11 marca.

Impreza zatytułowała jest – Start po zdrowie. To propozycja skierowana do seniorów. Zgłaszać będą mogły się 5-6 osobowe ekipy seniorów. Mamy nadzieję, że w ten sposób również osoby starsze zachęcimy do aktywności - mówi Milena Olszewska, paraolimpijka, członek zarządu GZSN Start.

W maju każdy będzie mógł spróbować się w dyscyplinach paraolimpijskich. Odbędzie się wtedy 5 Gorzowska Spartakiada Paraolimpijska. W październiku gala z okazji półwiecza Startu.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych imprez i zawodów zamieszczane będą na stronie i Facebooku GZSN Start.

Przypomnijmy - decyzją Rady Miasta 2026 jest oficjalnie Rokiem Sportu Bez Barier w Gorzowie.

Polecany artykuł: Fikcyjne sauny i oszukani pracownicy w Słubicach