Fikcyjne sauny i oszukani pracownicy w Słubicach

Jak ustalili śledczy - podejrzani przyjmowali zamówienia na sauny, jacuzzi oraz balie z hydromasażem, których nigdy nie realizowali. Opiewały one na kwoty od 17 do 160 tysięcy złotych. Nie odprowadzali składek pracowniczych - na ubezpieczenie społeczne ponad 470 tysięcy złotych, zdrowotne - ponad 125 tysięcy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- ponad 38 tysięcy. To w sumie 633 tysiące złotych.

Proceder miał trwać w okresie od 2023 do 2024 roku. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe po 10 tysięcy złotych. Sprawa jest w toku.

Zima wróciła do Krakowa