Fikcyjne sauny i oszukani pracownicy w Słubicach

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-02-16 16:47

Prokuratura w Słubicach​ prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Dominice i Rafałowi W. Para podejrzana jest o oszukanie 21 osób i firm. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności.

Sauna ogrodowa: z jacuzzi, z prysznicem, beczka, do samodzielnego montażu... Co wybrać?

i

Autor: lintra/ Getty Images Sauna ogrodowa beczka szybko się nagrzewa, kumuluje ciepło i zapewnia jego róznowmierny przepływ

Jak ustalili śledczy - podejrzani przyjmowali zamówienia na sauny, jacuzzi oraz balie z hydromasażem, których nigdy nie realizowali. Opiewały one na kwoty od 17 do 160 tysięcy złotych. Nie odprowadzali składek pracowniczych - na ubezpieczenie społeczne ponad 470 tysięcy złotych, zdrowotne - ponad 125 tysięcy oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- ponad 38 tysięcy. To w sumie 633 tysiące złotych.

Proceder miał trwać w okresie od 2023 do 2024 roku. Wobec podejrzanych zastosowano dozór policyjny oraz poręczenia majątkowe po 10 tysięcy złotych. Sprawa jest w toku.

Zima wróciła do Krakowa

Polecany artykuł:

Chcieli okraść PUSTY paczkomat. Mogą posiedzieć kilka lat!
Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samiec sarny to:
policja Słubice
sauna
oszuści lubuskie
złodziej Słubice
oszustwo lubuskie
Słubice