Chcieli okraść PUSTY paczkomat. Mogą posiedzieć kilka lat!

Liczyli na cenne łupy, ale się przeliczyli. Do zdarzenia doszło w miejscowości Bobrówko, w sobotę [7.02]. Zamaskowani sprawcy przy pomocy łomu uszkodzili ponad 30 skrytek w paczkomacie. Nic nie zabrali, bo w żadnej...nie było przesyłek. Firma oszacowała straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich zabezpieczyli ślady, w tym monitoring. Szybko ustalili że za kradzieżą z włamaniem stoi trzech mężczyzn. Ich zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Wszyscy zostali ujęci na początku tygodnia. To dwaj mieszkańcy powiatu gorzowskiego i jeden powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

i Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Jeden z nich odpowie także za posiadanie narkotyku- mefedronu.

