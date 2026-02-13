Chcieli okraść PUSTY paczkomat. Mogą posiedzieć kilka lat!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-02-13 14:33

Trzech sprawców raczej nie przemyślało całej "akcji". Zostali ujęci i teraz grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Skok się nie udał, a do tego straty za uszkodzenie skrytek spore.

gorzów włam paczkomat 1

i

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Liczyli na cenne łupy, ale się przeliczyli. Do zdarzenia doszło w miejscowości Bobrówko, w sobotę [7.02]. Zamaskowani sprawcy przy pomocy łomu uszkodzili ponad 30 skrytek w paczkomacie. Nic nie zabrali, bo w żadnej...nie było przesyłek. Firma oszacowała straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich zabezpieczyli ślady, w tym monitoring. Szybko ustalili że za kradzieżą z włamaniem stoi trzech mężczyzn. Ich zatrzymanie było tylko kwestią czasu. Wszyscy zostali ujęci na początku tygodnia. To dwaj mieszkańcy powiatu gorzowskiego i jeden powiatu strzelecko-drezdeneckiego.

gorzów włam paczkomat 2

i

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. Jeden z nich odpowie także za posiadanie narkotyku- mefedronu.

paczkomat
włamanie
Strzelce Krajeńskie
prokuratura Strzelce
policja Strzelce