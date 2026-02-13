Włamanie do paczkomatu w Bobrówku. W środku nie było ani jednej paczki

W Bobrówku doszło do włamania do paczkomatu.

Sprawca nie ukradł żadnych przesyłek – paczkomat był pusty.

Policja prowadzi dochodzenie w sprawie tego nietypowego zdarzenia.

Zniszczony paczkomat w Bobrówku. Sprawcy liczyli na łup, a zastali puste skrytki

W nocy z 6 na 7 lutego w miejscowości Bobrówko w powiecie strzelecko-drezdeneckim doszło do zuchwałego włamania do paczkomatu. Zamaskowani mężczyźni, używając łomu, siłą otworzyli i uszkodzili ponad trzydzieści skrytek, licząc na znalezienie wartościowych przesyłek. Ku ich zdziwieniu, w środku nie było absolutnie nic, ponieważ wszystkie schowki okazały się puste. Mimo braku skradzionych przedmiotów, właściciel automatu paczkowego oszacował straty wynikające ze zniszczeń na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Policja ze Strzelec Krajeńskich zatrzymała trzech mężczyzn. Grozi im 10 lat więzienia

Działania kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich przyniosły szybkie rezultaty. Funkcjonariusze po analizie zebranych na miejscu śladów, w tym nagrań z monitoringu, wytypowali odpowiedzialnych za to zdarzenie. Do zatrzymania całej trójki doszło już w poniedziałek, 9 lutego. Podejrzani to dwaj mieszkańcy powiatu gorzowskiego oraz jeden z powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Wszyscy usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem i zniszczenia mienia, a dodatkowo jeden z nich odpowie za posiadanie narkotyków w postaci mefedronu. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl