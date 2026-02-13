Wielkie otwarcie TK Maxx w NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim coraz bliżej. Mamy konkurs z nagrodami!

Sklepy TK Maxx to szeroki asortyment różnorodnych produktów, wyróżniających się przede wszystkim wysoką jakością. W ofercie marki można więc znaleźć ubrania i akcesoria, które zachwycą swoją oryginalnością i niepowtarzalnym stylem. Na klientów nowo otwartego TK Maxx będą czekały produkty z 6 różnych kategorii: moda damska, moda męska, produkty dla dzieci, obuwie, akcesoria (w tym torebki, biżuteria i kosmetyki), a także produkty dla domu (m.in. designerskie meble, dekoracje, gadżety kuchenne, a także akcesoria dla zwierząt).

Oficjalne otwarcie pierwszego TK Maxx w Gorzowie Wielkopolskim poprowadzi znana aktorka, wokalistka i osobowość telewizyjna – Patricia Kazadi. W dniu otwarcia Patricia nie tylko przywita gości, ale także poprowadzi konkurs Czerwony Wieszak. Na poszukiwaczy skarbów będzie czekać 14 zawieszek z symbolem wieszaków: 1 czerwony, 3 złote i 10 srebrnych – każdy kolor odpowiada kartom upominkowym o wartości kolejno: 700 złotych, 200 złotych i 100 złotych.

Ten, kto znajdzie ukrytą na terenie sklepu zawieszkę z symbolem wieszaka w danym kolorze, otrzyma nagrodę w postaci karty upominkowej do wykorzystania w sklepie TK Maxx.

Z ogromną przyjemnością informujemy o otwarciu sklepu TK Maxx w NoVa Park. To kolejna marka o międzynarodowym zasięgu, która dołącza do grona naszych najemców, znacząco wzmacniając ofertę modową i lifestylową centrum. TK Maxx to unikalny koncept zakupowy, łączący światowe marki z atrakcyjnymi cenami. Jesteśmy przekonani, że spotka się z bardzo pozytywnym odbiorem naszych klientów. Dla NoVa Park to ważny krok w dalszym rozwoju tenant-mixu oraz budowaniu różnorodnej oferty odpowiadającej na potrzeby mieszkańców regionu – podkreśla Ewa Jusiel-Bujnowska, Senior Leasing Manager NoVa Park.

W obliczu nadchodzącego sezonu wiosennego wizyta w sklepie TK Maxx to idealna okazja, by zaopatrzyć się w prawdziwie unikatowe produkty, które odświeżą naszą szafę lub przestrzeń domową i dodadzą im stylowego sznytu. A wszystko to w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie! Warto również pamiętać, że regularne dostawy produktów odbywają się aż kilka razy w tygodniu, dzięki czemu każdego dnia można upolować coś unikatowego i niepowtarzalnego.

Wygraj kartę upominkową o wartości 200 zł TK MAXX

Z okazji otwarcia nowego sklepu TK MAXX w Centrum Handlowym NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim, weź udział w konkursie „OTWÓRZ SIĘ NA ZNANE MARKI”.

Wyobraź sobie, że spędzasz cały dzień na zakupach w TK MAXX. Opisz ten dzień!

Wśród nadesłanych zgłoszeń, wybierzemy 5 laureatów. Każdy z nich otrzyma kartę upominkową o wartości 200 zł, do wykorzystania we wszystkich sklepach TK MAXX.

Na zgłoszenia czekamy od 13.02.2026 od godz. 9:00 do dnia 22.02.2026 do godz. 23:59. Formularz konkursowy wraz z regulaminem znajduje się na stronie: https://znanemarki.eska.pl/

Artykuł sponsorowany