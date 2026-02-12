Czy znajdzie się dodatkowe 7 milionów złotych dla MCK Gorzów?

Gorzowski MCK potrzebuje dodatkowych 7 mln zł na działalność. Prezydent uspakaja, że pieniądze na bieżące funkcjonowanie są.

Sprawa wyszła podczas posiedzenia komisji kultury, sportu i promocji. Na pytania radnych o sytuację finansową Miejskiego Centrum Kultury jej dyrektor stwierdziła, że pieniędzy nie wystarczy. MCK wnioskował o 16 mln zł, a dostał 9 mln zł. ​

Prezydent Gorzowa przekonuje, że zagrożenia dla działalności nie ma.

MCK ma pieniądze na bieżące utrzymanie. Natomiast wszystko będzie zależne od tego, które wydarzenia wpleciemy w to, jak będziemy liczyć koszty utrzymania obiektu. Myślę, że pierwsze trzy miesiące będą dla nas istotne, żebyśmy wiedzieli jakie są koszty funkcjonowania nowego obiektu - mówi Jacek Wójcicki.

Oficjalne otwarcie nowego MCK-u miało miejsce 30 i 31 stycznia.

Budowa siedziby w byłej "Przemysłówce", przy Wełnianym Rynku, rozpoczęła się w 2019 roku. Koszty wyniosły około 40 mln zł.