"Cyberbezpieczne wodociągi" będą w Gorzowie. Jest kasa!

2026-02-12 12:04

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zdobyło grant na ponad milion złotych. To ogólnopolski projekt, który wzmocni ochronę sieci wodociągowej, ograniczy ryzyko awarii i strat oraz przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.​

Archiwum prywatne

To ważne przedsięwzięcie w wielu aspektach, także społecznym. Ochrona podstawowych usług, takich jak dostęp do wody, to nie tylko technologia, ale realne bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

- W dobie rosnących zagrożeń hybrydowych, cyberataków i działań destabilizujących infrastrukturę krytyczną, bardzo cieszy fakt, że przedsiębiorstwo otrzymało grant na dofinansowanie swojej infrastruktury technicznej, ale także na podniesienie umiejętności pracowników - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.

Wniosek PWiK-a przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a w ocenie merytorycznej uzyskał 100 punktów na 120 możliwych. Kiedy fizycznie pieniądze trafią do Gorzowa i kiedy ruszą prace- tego na razie nie wiadomo.

