"Cyberbezpieczne wodociągi" będą w Gorzowie. Jest kasa!

To ważne przedsięwzięcie w wielu aspektach, także społecznym. Ochrona podstawowych usług, takich jak dostęp do wody, to nie tylko technologia, ale realne bezpieczeństwo lokalnych społeczności.

- W dobie rosnących zagrożeń hybrydowych, cyberataków i działań destabilizujących infrastrukturę krytyczną, bardzo cieszy fakt, że przedsiębiorstwo otrzymało grant na dofinansowanie swojej infrastruktury technicznej, ale także na podniesienie umiejętności pracowników - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.

Wniosek PWiK-a przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a w ocenie merytorycznej uzyskał 100 punktów na 120 możliwych. Kiedy fizycznie pieniądze trafią do Gorzowa i kiedy ruszą prace- tego na razie nie wiadomo.

