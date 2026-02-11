Jechał rowerem po autostradzie! Później na jaw wyszło coś jeszcze

Zaginiony na A2. Policja zatrzymała rowerzystę

We wtorek, 10 lutego, świebodzińscy policjanci z wydziału ruchu drogowego otrzymali zgłoszenie o rowerzyście jadącym autostradą A2. Jak informuje asp. sztab. Marcin Ruciński z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie.

W toku dalszych czynności okazało się, że mężczyzna jest osobą zaginioną.

- Policjantom tłumaczył, że wyszedł z domu dwa dni wcześniej, jeździł w losowych kierunkach i sypiał po lasach – relacjonuje Ruciński. W rejonie miejscowości Poźrzadło w powiecie świebodzińskim 47-latek znalazł autostradę, pokonał ogrodzenie i ruszył w dalszą drogę.

Rower na autostradzie? To niebezpieczne!

Przypadek 47-latka pokazuje, jak niebezpieczne może być poruszanie się rowerem po autostradzie. Na tego typu drogach obowiązuje zakaz ruchu dla rowerów, hulajnóg oraz pieszych. Pojazdy mogą poruszać się z dużo większą prędkością, co stwarza ogromne zagrożenie dla osób niechronionych.

Ze względu na stan mężczyzny, na miejsce wezwano karetkę pogotowia i poinformowano rodzinę.

Apel policji. Nie bądźmy obojętni!

Policja apeluje o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy, zwłaszcza w okresie zimowym.

- W szczególności zimą pamiętajmy, aby zgłaszać nietypowe zachowania lub osoby przebywające nocami na ławkach, dworcach czy w pustostanach, ponieważ niskie temperatury mogą zagrażać ich życiu – podkreśla asp. sztab. Marcin Ruciński.

