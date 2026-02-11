Czy bezpłatne MZK oznacza więcej pasażerów?

W gorzowskich autobusach i tramwajach tłumów nie ma, mimo że nie trzeba płacić za bilet.

Od początku roku posiadacze karty miejskiej mogą korzystać z MZK bezpłatnie. Póki co nie przełożyło się to na większą liczbę pasażerów.

Moim zdaniem nie podróżuje więcej osób. Mylący może być wpływ pogody. W tych czasach kiedy były mrozy, część mieszkańców miała kłopoty z samochodami, więc na chwilę przesiedli się do komunikacji miejskiej. Ale to nie jest szokowy przyrost podróżnych. Nie miało to większego znaczenia - mówi Roman Maksymiak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie.

Prezes MZK liczy, że z upływem miesięcy zainteresowanie komunikacją miejską będzie jednak rosło.