Siedem miesięcy tymczasowych kontroli na granicy

Mundurowi odmówili wjazdu do Polski 380 cudzoziemcom. W rejonie przygranicznym ujęto 200 obcokrajowców podejrzanych o próbę nielegalnego przedostania się do Niemiec. Najliczniejszą grupą byli obywatele Afganistanu, Somalii oraz Uzbekistanu.

W ręce służb wpadło także 110 osób- poszukiwanych, czy podejrzanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów i przemyt towarów. Wartość zatrzymanych towarów to 1 milion 600 tysięcy złotych.

Kontrole pograniczników objęły do tej pory: 645 tysięcy osób i ponad 300 tysięcy pojazdów. Potrwają one do 4 kwietnia.