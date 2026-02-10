Siedem miesięcy tymczasowych kontroli na granicy

K.Bar
2026-02-10 17:19

Blisko 650 tysięcy osób skontrolowanych na polsko-niemieckiej granicy. Nadodrzański oddział straży granicznej podsumował siedem miesięcy pracy na terenie lubuskiego i dolnośląskiego.

Autor: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej/ Materiały prasowe

Mundurowi odmówili wjazdu do Polski 380 cudzoziemcom. W rejonie przygranicznym ujęto 200 obcokrajowców podejrzanych o próbę nielegalnego przedostania się do Niemiec. Najliczniejszą grupą byli obywatele Afganistanu, Somalii oraz Uzbekistanu.

W ręce służb wpadło także 110 osób- poszukiwanych, czy podejrzanych o kradzieże pojazdów, fałszowanie dokumentów i przemyt towarów. Wartość zatrzymanych towarów to 1 milion 600 tysięcy złotych.

Kontrole pograniczników objęły do tej pory: 645 tysięcy osób i ponad 300 tysięcy pojazdów. Potrwają one do 4 kwietnia.

