Saneczkarki spod Gorzowa startują w Milano. Będzie medal?

Nowiny Wielkie pod Gorzowem mają nieco ponad tysiąc mieszkańców. Dziewczyny są trzecią ekipą reprezentującą lokalny UKS na zimowej olimpiadzie.

W Turynie i Vancouver jeździli Marcin Piekarski i Krzysztof Lipiński. Z kolei w Soczi i Pjongjangu w biało-czerwonych strojach występowały Ewa Kuls i Natalia Wojtuściszyn.

i Autor: FB Nikola Domowicz/ Archiwum prywatne

Skąd fenomen podgorzowskiego klubu? Mówią mieszkanki:

One były takie zdyscyplinowane dziewczyny. No dumni jesteśmy, no. Tu jest taki pan z WFu, który tak się zajmuje tymi dziećmi i połknęły bakcyla dziewczyny. Oni tu na szosie z tej góry zjeżdżali, po tym asfalcie. Przecież oni tu jeździli, ćwiczyli też.

i Autor: FB Nikola Domowicz/ Archiwum prywatne Mała Nikola Domowicz z tatą

Domowicz i Piwkowska, poza startem w dwójce, mogą także wziąć udział w czwartkowej [12.02] sztafecie. [g.18:30] Trzymamy kciuki za udane zjazdy.