Kolizja, pościg i ujęty kierowca. Sceny jak z filmu!

Sebastian Górny
2026-02-11 16:51

W Gorzowie miały miejsce sceny, które oglądamy na kinowym ekranie, rodem z filmu sensacyjnego. Po pościgu funkcjonariusze zatrzymali kierowcę kampera. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

policja radiowóz

Autor: Justyna Świderska

Pościg policyjny na ulicach Gorzowa. ​Kierowca został ujęty. Okoliczności zdarzenia ustala policja.

Wszystko działo się dzisiaj [11.02] około godz. 15.30. Wiadomo tylko, że policyjne radiowozy goniły samochód typu kamper od strony ulicy Koniawskiej. Pościg zakończył się tuż na mostem nad Kanałem ulgi.

Na ten moment mogę potwierdzić, że prowadzony był pościg za kamperem. Kierowca tego auta wyskoczył z samochodu na rondzie Grobla, próbował jeszcze uciekać pieszo, ale szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik KMP w Gorzowie

W pościgu udział wzięło kilka patroli policji.

Na tę chwilę policja nie udziela więcej informacji. Okoliczności całego zdarzenia są teraz sprawdzane przez służby. 

policja Gorzów