Kolizja, pościg i ujęty kierowca. Sceny jak z filmu!

Pościg policyjny na ulicach Gorzowa. ​Kierowca został ujęty. Okoliczności zdarzenia ustala policja.

Wszystko działo się dzisiaj [11.02] około godz. 15.30. Wiadomo tylko, że policyjne radiowozy goniły samochód typu kamper od strony ulicy Koniawskiej. Pościg zakończył się tuż na mostem nad Kanałem ulgi.

Na ten moment mogę potwierdzić, że prowadzony był pościg za kamperem. Kierowca tego auta wyskoczył z samochodu na rondzie Grobla, próbował jeszcze uciekać pieszo, ale szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy - mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik KMP w Gorzowie

W pościgu udział wzięło kilka patroli policji.

Na tę chwilę policja nie udziela więcej informacji. Okoliczności całego zdarzenia są teraz sprawdzane przez służby.