Chciał zapłacić banknotem kolekcjonerskim. Wpadł z narkotykami!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-02-12 16:36

22-latek z powiatu sulęcińskiego w Lubuskiem usłyszał zarzuty i grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Nie spodziewał się, że wyjście do sklepu może tak się zakończyć.

Autor: NBP/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w sobotę [7.02] w jednym ze sklepów w Sulęcinie. Czujność sprzedawców zapobiegła wprowadzeniu do obiegu środka płatniczego niemającego wartości rynkowej. Mężczyzna miał kolekcjonerskie 200 złotych. Zaalarmowano policję. Gdy pojawili się mundurowi, przeszukali klienta. Znaleźli kolejne 100 i 200 złotych oraz substancje w postaci kryształków. Badanie testerem wykazało mefedron.

22-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut oszustwa oraz posiadania narkotyków. Policjanci przestrzegają - banknoty kolekcjonerskie i pamiątkowe często posiadają oznaczenia: „copy”, „specimen” lub „souvenir”. Nie są one prawnym środkiem płatniczym.

