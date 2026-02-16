Siadł za kierownicą, mimo że był nietrzeźwy. Okazało się, że to policjant

Sebastian Górny
2026-02-16 15:47

W Międzyrzeczu zatrzymany został funkcjonariusz po służbie. Prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Jego kariera w policji jest raczej zakończona.

Mężczyzna wjechał samochodem w ogrodzenie. Okazało się, że jest nietrzeźwy i jest funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie​.

Do zdarzenia doszło w Międzyrzeczu, w niedzielę (15.02) wieczorem. Policjant był po służbie i jechał prywatnym samochodem. Badanie wykazało, że miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nikomu nic się nie stało.

Funkcjonariusz został zatrzymany. Odpowie za prowadzenie pojazdu i spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu. Jednocześnie policja wszczęła postępowanie dyscyplinarne.

Mundurowy został zawieszony w czynnościach służbowych i prawdopodobnie opuści szeregi policji.

