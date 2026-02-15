Akcja poszukiwawcza w Gorzowie

Alarmujący komunikat w sprawie zniknięcia kobiety pojawił się w mediach w niedzielę, 15 lutego. Służby mundurowe koncentrują swoje działania na odnalezieniu 26-letniej Angeliki Jastrzębskiej, z którą bliscy stracili kontakt około godziny 17:00. Z ustaleń wynika, że kobieta przebywała wówczas w rejonie Bulwaru Zachodniego, ciągnącego się wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej.

- Ostatni raz widziana była w niedzielę 15 lutego 2026 roku około godziny 17 nad brzegiem Warty w okolicach ulicy Nadbrzeżnej - Bulwar Zachodni. Kobieta najprawdopodobniej weszła do rzeki

- informują w oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele gorzowskiej policji.

Rysopis zaginionej 26-latki

Dla ułatwienia identyfikacji poszukiwanej opublikowano jej szczegółowy rysopis. Funkcjonariusze liczą, że udostępnione dane pozwolą świadkom na szybkie rozpoznanie kobiety. Według policyjnych informacji Angelika Jastrzębska:

mierzy 165 cm wzrostu,

wyróżnia się szczupłą sylwetką,

posiada specyficzny tatuaż przedstawiający głowę wilka, umiejscowiony na lewej nodze.

Apel do świadków zdarzenia

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zwracają się z prośbą o kontakt do każdego, kto mógł widzieć 26-latkę w krytycznym momencie. Istotny może okazać się każdy szczegół, który naprowadzi służby na ślad zaginionej.

„Jeśli ktokolwiek ma informacje o zaginionej lub był świadkiem jej zaginięcia proszony jest o kontakt pod nr 112 lub bezpośrednio z Komendą Miejską Policji w Gorzowie Wlkp. Tel 47 791 25 11”

- apelują funkcjonariusze prowadzący sprawę.