Małżeństwa w odwrocie, związki nieformalne w natarciu. Tak jest w Lubuskiem

Sebastian Górny
2026-02-13 15:19

Dane statystyczne pokazują, że coraz mniej mieszkańców województwa lubuskiego wchodzi w związki małżeńskie. Nie znaczy to, że w regionie przybywa singli. Lubuszanie coraz częściej wybierają związki nieformalne.

Ślub posłanki i astronaut.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dwie dłonie, męska i żeńska, są delikatnie złączone palcami. Na męskiej dłoni, po lewej stronie kadru, widać obrączkę z żółtego złota na serdecznym palcu. Na żeńskiej dłoni, po prawej stronie, na palcu serdecznym znajduje się pierścionek z kamieniem szlachetnym osadzonym w koronie, również w kolorze złotym. Kobieta ma na sobie białą koronkową suknię, której delikatne zdobienia są widoczne na prawym brzegu zdjęcia. Tło jest rozmyte, z widocznymi jasnymi punktami bokeh.

Sakramentalne "tak" mówi zdecydowanie mniej Lubuszan niż 10 lat temu.​

Według danych Urzędu Statystycznego z Zielonej Góry liczba zawieranych małżeństw na przestrzeni dekady zmniejszył się o 30 procent. Rośnie też wiek osób wstępujących na nową drogę życia. Panna młoda ma przeciętnie 29 lat, a pan młody 31. 10 lat temu oboje byliby o dwa lata młodsi.

Małżeństw ubywa, za to przybywa związków nieformalnych. Ich liczba na przestrzeni dziesięciolecia zwiększyła się dwukrotnie. Obecnie stanowią one ponad 10 proc. lubuskich rodzin.

rozpad małżeństwa
województwo lubuskie