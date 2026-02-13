Małżeństwa w odwrocie, związki nieformalne w natarciu. Tak jest w Lubuskiem

Sakramentalne "tak" mówi zdecydowanie mniej Lubuszan niż 10 lat temu.​

Według danych Urzędu Statystycznego z Zielonej Góry liczba zawieranych małżeństw na przestrzeni dekady zmniejszył się o 30 procent. Rośnie też wiek osób wstępujących na nową drogę życia. Panna młoda ma przeciętnie 29 lat, a pan młody 31. 10 lat temu oboje byliby o dwa lata młodsi.

Małżeństw ubywa, za to przybywa związków nieformalnych. Ich liczba na przestrzeni dziesięciolecia zwiększyła się dwukrotnie. Obecnie stanowią one ponad 10 proc. lubuskich rodzin.