Kradzionym kamperem uciekał recydywista. Grozi mu do 15 lat za kratami!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-02-17 13:29

34-latek nawarzył sobie piwa, ma sporo za uszami. Na lubuskim odcinku S3 ścigała go policja, bo nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że to recydywista. Podczas pościgu dopuścił się szeregu wykroczeń. Usłyszał zarzuty i na trzy miesiące trafił do aresztu.

gorzów kamper pościg policja 1

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Jak ustalili mundurowi - 34-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie posiadał uprawnień do kierowania, był pod działaniem środków psychotropowych. Skradzionego w Niemczech kampera marki Fiat, wartego 170 tysięcy złotych, policjanci gonili od Skwierzyny. Uciekinier szarżował jazdą, która mogła zakończyć się dramatycznie 

W prokuraturze w Międzyrzeczu recydywista usłyszał szereg zarzutów: kradzież z włamaniem, niezatrzymanie pojazdu, kierowanie pojazdem pod wpływem środków psychotropowych oraz rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

gorzów kamper pościg policja 2

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Przypomnijmy- do zdarzenia doszło w środę [11.02]. Podczas pościgu kierowca nie reagował na żadne sygnały. Z S3 zjechał do Gorzowa, gdzie na rondzie Grobla przy markecie uderzył w znak. Porzucił auto, dogonili go mundurowi.

