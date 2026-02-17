Kradzionym kamperem uciekał recydywista. Grozi mu do 15 lat za kratami!

Jak ustalili mundurowi - 34-latek był poszukiwany do odbycia kary więzienia, nie posiadał uprawnień do kierowania, był pod działaniem środków psychotropowych. Skradzionego w Niemczech kampera marki Fiat, wartego 170 tysięcy złotych, policjanci gonili od Skwierzyny. Uciekinier szarżował jazdą, która mogła zakończyć się dramatycznie

W prokuraturze w Międzyrzeczu recydywista usłyszał szereg zarzutów: kradzież z włamaniem, niezatrzymanie pojazdu, kierowanie pojazdem pod wpływem środków psychotropowych oraz rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przypomnijmy- do zdarzenia doszło w środę [11.02]. Podczas pościgu kierowca nie reagował na żadne sygnały. Z S3 zjechał do Gorzowa, gdzie na rondzie Grobla przy markecie uderzył w znak. Porzucił auto, dogonili go mundurowi.

